Discovery Channel 02:20 bis 03:05 Dokumentation Asteroiden - Das Ende der Menschheit? 2016 Stereo 16:9 Merken Vor 65 Millionen Jahren stürzte ein gigantischer Meteorit auf die Erde. Die Folge war ein globales Massensterben, dem auch die Dinosaurier zum Opfer fielen. Vor hundert Jahren verwüstete eine gewaltige Explosion die Region Tunguska in Sibirien - vermutlich ebenfalls ein Meteorit! Als im Februar 2013 über der russischen Millionenstadt Tscheljabinsk ein Meteorit explodierte, wurden 1.500 Menschen verletzt. Die Energie, die dabei freigesetzt wurde, schätzen Experten auf das 30-Fache der Hiroshima-Atombombe. Die Bedrohung aus dem All ist also durchaus real! Doch was können wir tun, um eine noch größere Katastrophe zu verhindern? Gibt es ein Frühwarnsystem für potenziell gefährliche ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Asteroiden - Das Ende der Menschheit?