Discovery Channel 12:30 bis 13:15 Dokumentation Der erste Kontakt Die Aliens in uns USA 2014 Stereo 16:9 Merken Visionäre und Wissenschaftler hinterfragen die Theorie, ob Mensch und Alien je gemeinsam die Erde bevölkern werden. Sechs neue Episoden der Doku-Serie "Der erste Kontakt" suchen mit wissenschaftlichen Fakten sowie fiktionalen Szenarien Antworten auf diese Frage. Nachdem ein Alien-Mutterschiff über der Erde explodierte, kommen Millionen Babys auf die Welt. Infiziert mit einem Alien-Virus zeigt der Nachwuchs seltsame Kräfte. Düstere Pläne für ihren Einsatz als Supersoldaten werden laut. Ist dies nur eine Vision oder gar eine realistische Bedrohung? Zukunftsforscher geben ihre Einschätzung preis und diskutieren, welche Auswirkungen außerirdischer Kontakt für die Erde haben In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: First Contact