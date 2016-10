Discovery Channel 10:10 bis 10:55 Dokumentation Die größten Projekte der Welt Der Hafen von Rotterdam USA 2010 Stereo 16:9 Merken An der Rheinmündung im Westen der Niederlande befindet sich mit dem Hafen von Rotterdam der wichtigste Warenumschlagsplatz Europas: Über ein Drittel des europäischen Seegüterumschlags - stolze 352 Millionen Tonnen Fracht pro Jahr - werden hier abgewickelt. Um aber auch in Zukunft auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig zu bleiben, muss der Hafen wachsen. Geplant ist eine Erweiterung um 2000 Hektar, die dem Meer durch Landgewinnungsmaßnahmen abgerungen werden. Vom Einsatz gigantischer Baggerschiffe über die Abfertigung voll beladener Containerboote bis hin zum Bau einer 13 Kilometer langen Kaimauer: Diese Dokumentation begleitet das 15 Milliarden Euro teure Großprojekt und ist hautnah bei In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Extreme Engineering