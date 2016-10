Discovery Channel 08:35 bis 09:25 Dokumentation Everest 2 - Rückkehr in eisige Höhen Zahltag USA 2006 Stereo Merken Die meuternden Bergsteiger aus Team Zwei leiden immer noch am "Gipfelfieber" und weigern sich, umzukehren. Russell sagt ihnen klar, dass sie sterben werden, wenn Sie seine Befehle nicht befolgen. Sie sehen den Gipfel in nur 350 m Entfernung - doch angesichts der geringen Geschwindigkeit, mit der sie vorankommen, würde der Sauerstoff dann für den Abstieg nicht mehr reichen. Endlich gelingt es den vom Gipfel zurückkehrenden Teammitgliedern, die störrischen Gefährten zum Umkehren zu überreden, doch diese sind jetzt schwach und haben nicht mehr viel Sauerstoff, so dass ihr Überleben keineswegs gesichert scheint. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Everest: Beyond The Limit Altersempfehlung: ab 6

