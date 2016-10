Discovery Channel 06:20 bis 07:05 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Notfall auf hoher See USA 2011 Stereo 16:9 Merken Auf der Beringsee bricht die Hölle los: Zwei Tiefdruckgebiete haben sich zu einem gigantischen arktischen Hurrikan verschmolzen, der die Situation unberechenbar macht. Da riesige Wellenbrecher gegen das Steuerhaus der "Northwestern" krachen, bleibt Kapitän Sig Hansen keine Wahl. Er schickt seine komplette Crew unter Deck. Auch die anderen Schiffe der Flotte haben mit dem gewaltigen Sturm zu kämpfen. Auf der "Wizard" wird ein Fischer bei heftigem Seegang von einer außer Kontrolle geratenen Seilwinde am Kopf getroffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadliest Catch

