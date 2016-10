RTL Crime 12:25 bis 13:15 Actionserie Das A-Team Die versunkene Stadt USA 1984 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 3: Auf der Suche nach dem verschollenen Archäologen Brian Leftcourt wagen sich die Männer des A-Teams in den Dschungel des Amazonas. Dort werden sie von Flusspiraten und dem geheimnisvollen Carson Doyle in viele gefährliche Situationen gebracht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (John "Hannibal" Smith) Mr. T (B.A. Baracus) Dwight Schultz (Murdock) Dirk Benedict (Templeton "Face" Peck) Marla Heasley (Tawnia Baker) Originaltitel: The A-Team Regie: Michael O'Herlihy Drehbuch: Stephen J. Cannell, Frank Lupo Kamera: Bradley B. Six Musik: Pete Carpenter, Mike Post Altersempfehlung: ab 12