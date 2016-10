Goldstar TV 20:15 bis 21:00 Show Hitcocktail D 2016 Stereo 16:9 Merken Von der heimischen Familienmetzgerei auf die Bühnen der Welt: Beatrice Egli hat eine Ausnahmekarriere hingelegt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Beatrice Egli, Christian Lais, Maxi Arland, Helene Fischer, Toto Cutugno, Mary Roos, Michael Morgan, Münchener Freiheit, Truck Stop, Joy Fleming, Michael Holm, Middle Of The Road Originaltitel: Hitcocktail