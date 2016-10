Classica 04:40 bis 06:00 Oper Höhepunkte aus Mozarts "Don Giovanni" D 2009 Stereo 16:9 Merken Eine Kurzfassung von Mozarts Oper, aufgenommen beim Verbier Festival: Bryn Terfel (Don Giovanni), René Pape (Leporello), Thomas Quasthoff (Commendatore), Anna Samuil (Donna Anna), Annette Dasch (Donna Elvira), Michael Schade (Don Ottavio), Sylvia Schwartz (Zerlina), Robert Gleadow (Masetto). Leitung: Manfred Honeck. Marthe Keller, die 2004 für ihre "Don Giovanni"-Inszenierung an der New Yorker Met viel Applaus bekam, präsentierte eine einzigartige Aufführung. Witz, Zwanglosigkeit, einfache Requisiten sowie großartige Sänger machen aus dieser Produktion einen wahrhaft bezaubernden Operngenuss. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Bryn Terfel (Don Giovanni) René Pape (Leporello) Thomas Quasthoff (Commendatore) Anna Samuil (Donna Anna) Annette Dasch (Donna Elvira) Michael Schade (Don Ottavio) Sylvia Schwartz (Zerlina) Originaltitel: Verbier Festival - Highlights from Don Giovanni Musik: Wolfgang Amadeus Mozart

