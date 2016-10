Classica 00:30 bis 03:15 Oper Verdi, La forza del destino A 2008 Stereo 16:9 Merken Aus der Wiener Staatsoper: "La forza del destino" (Die Macht des Schicksals) von Giuseppe Verdi (1813-1901). Musikalische Leitung Zubin Mehta - Inszenierung: David Pountney. Mit Nina Stemme (Leonora), Carlos Álvarez (Don Carlo), Salvatore Licitra (Alvaro), Alastair Miles (Marchese di Calatrava/Padre Guardiano), Nadia Krasteva (Preziosilla). Verdis Oper wurde 1862 in St. Petersburg uraufgeführt und sieben Jahre später in ihrer umgearbeiteten endgültigen Fassung an der Mailänder Scala vorgestellt. Mit seinem Reichtum an bezaubernden Melodien bietet das Werk ein Fest der schönen Stimmen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Nina Stemme (Leonore) Salvatore Licitra (Alvaro) Carlos Álvarez (Don Carlos) Alastair Miles (Marchese/Pater Guardian) Nadia Krasteva (Preziosilla) Originaltitel: Verdi: La forza del destino Musik: Giuseppe Verdi