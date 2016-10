Classica 22:30 bis 00:15 Musik Das West-Eastern Divan Orchestra in Genf - Concert pour la paix Ludwig van Beethoven: Klavierkonzert Nr. 3 c-Moll op. 37 / Peter Tschaikowsky: Symphonie Nr. 5 e-Moll op. 64 / Jean Sibelius: Valse triste - Giuseppe Verdi: Ouvertüre zu "La forza del destino" D 2004 Stereo 16:9 Merken Beethoven: Klavierkonzert Nr. 3 - Tschaikowsky: Sinfonie Nr. 5 - Sibelius: Valse triste - Verdi: Ouvertüre zu "La forza del destino". West-Eastern Divan Orchestra, Solist und Dirigent: Daniel Barenboim. Aus der Victoria Hall, Genf. Musik als Sprache des Friedens - diese Vision vereint die jungen Musiker, die aus Israel, Palästina, Syrien, Jordanien, Ägypten und Europa stammen. Sie spielen gemeinsam in dem Orchester, das Barenboim 1999 mit dem palästinensischen Literaturwissenschaftler Edward Said gründete. Die Musiker propagieren mit ihren Konzerten den Frieden zwischen Völkern und Staaten. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Daniel Barenboim Originaltitel: Das West-Eastern Divan Orchestra in Genf - Concert pour la paix Musik: Ludwig van Beethoven, Peter Tschaikowsky, Jean Sibelius, Giuseppe Verdi