Classica 20:15 bis 22:30 Ballett Tschaikowsky, Schwanensee A 2014 Stereo 16:9 Merken Aus der Wiener Staatsoper: "Schwanensee". Musik: Peter Tschaikowsky - Choreographie: Rudolf Nurejew (nach Marius Petipa und Lew Iwanow) - Musikalische Leitung: Alexander Ingram. Mit Vladimir Shishov (Prinz Siegfried), Olga Esina (Odette/Odile), Eno Peci (Zauberer Rotbart) und dem Wiener Staatsballett. 1964 schuf Rudolf Nurejew in Wien seine Choreographie des "Schwanensee", die mit ihm und Margot Fonteyn aufgezeichnet wurde und zum Ballettklassiker avancierte. 50 Jahre später erfolgte diese Neueinstudierung in neuer Ausstattung von Luisa Spinatelli. "Ein märchenhafter Abend" (Wiener Zeitung). In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Vladimir Shishov (Prinz Siegfried) Olga Esina (Odette / Odile) Eno Peci (Zauberer Rotbart) Originaltitel: Tschaikowsky: Schwanensee Musik: Peter Tschaikowsky