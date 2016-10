Junior 12:15 bis 12:40 Trickserie Anne mit den roten Haaren Das Geständnis J 1979 Stereo Merken Marilla glaubt noch immer, dass Anne ihre Brosche genommen hat und ist darüber sehr unglücklich. Noch unglücklicher ist Anne, weil sie nicht weiß, wie sie ihre Unschuld beweisen kann. Um doch am geplanten Picknick teillnehmen zu können, legt sie ein falsches Geständnis ab. Der wahre Sachverhalt über das Verschwinden der Brosche überrascht alle. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Anne Of Green Gables Regie: Osamu Takahata Drehbuch: Seijiro Kamiyama Musik: Shigeto Moori