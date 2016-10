Junior 08:25 bis 08:45 Trickserie My Little Pony - Freundschaft ist Magie Pinkie-Weisheiten USA, CDN 2011 Stereo 16:9 Merken Pinkie bekommt Zuckungen und kann damit die Zukunft voraussagen. Twilight glaubt nicht an ihre Weissagungen und will unbedingt beweisen, dass Pinkies Zuckungen nichts mit der Realität zu tun haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Little Pony: Friendship Is Magic Regie: Jayson Thiessen, James Wootton Drehbuch: Lauren Faust, Dave Polsky Altersempfehlung: ab 6

