Sky Emotion 20:15 bis 21:50 Drama Good Woman - Ein Sommer in Amalfi GB, I, E, LUX, USA 2004 16:9 Dolby Digital Beziehungsreigen unter italienischer Sonne: Die junge Lady Windermere (Scarlett Johansson) ist glücklich verheiratet. Doch übles Gerede bringt ihre Ehe ins Trudeln. Man tuschelt, dass ihr Gatte Robert (Marc Umbers) die lasterhafte Stella Erlynne (Helen Hunt) finanziell unterstützt. Lady Windermere selbst wird von einem Playboy umworben. - Melancholische Komödie, die Oscar Wildes "Lady Windermeres Fächer" in die 30er-Jahre verlegt. Schauspieler: Helen Hunt (Mrs. Erlynne) Scarlett Johansson (Meg Windermere) Tom Wilkinson (Tuppy) Stephen Campbell Moore (Lord Darlington) Mark Umbers (Robert Windemere) Milena Vukotic (Contessa Lucchino) Roger Hammond (Cecil) Originaltitel: A Good Woman Regie: Mike Barker Drehbuch: Howard Himelstein Kamera: Ben Seresin Musik: Richard G. Mitchell