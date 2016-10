Die junge Marley (Kate Hudson) genießt ihr Leben in vollen Zügen. Bis sie eines Tages die schockierende Diagnose "Krebs" erhält. Als die Therapien nicht anschlagen, muss Marley sich damit abfinden, dass sie nicht mehr lange leben wird. Doch ausgerechnet jetzt findet sie in ihrem Arzt Dr. Goldstein (Gael Garcia Bernal) eine neue Liebe. - Ergreifendes Liebesdrama mit Starbesetzung. In Google-Kalender eintragen