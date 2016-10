Heimatkanal 02:45 bis 04:20 Komödie König für eine Nacht D 1950 Stereo 20 40 60 80 100 Merken König Ludwig I. (Willy Fritsch) hat wieder einmal ein Auge auf eine schöne Frau geworfen. Wie immer läßt er den Grafen Lerchenbach (Adolf Wohlbrück) für ihn ein Rendezvous arrangieren. Doch dieses Mal verliebt sich der Graf selbst in des Königs Auserwählte. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Willy Fritsch (Ludwig I.) Annelies Reinhold (Rosenau) Margarete Slezak (Karoline) Elisabeth Flickenschildt (Wilma) Anton Walbrook (Graf Lerchenbach) Originaltitel: König für eine Nacht Regie: Paul May Drehbuch: Werner Eplinius Kamera: Franz Koch, Josef Illig Musik: Winfried Zillig Altersempfehlung: ab 16