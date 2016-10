Heimatkanal 21:45 bis 23:20 Tanz Peter Steiners Theaterstadl - Nur keine Männer D 1990 Stereo Merken Seit die hübsche Wirtschafterin auf den Lindenhof gekommen ist, verdreht sie allen anwesenden Männern den Kopf. In Wahrheit ist sie allerdings schon mit Michel, dem Sohn des Hauses, seit einem Jahr heimlich verheiratet. Auch Vroni, die Tochter, will sich der ausgemachten Hochzeit mit einem reichen Bauerssohn entziehen, weil sie den Oberknecht Martl liebt. Keines der Kinder traut sich, dem Vater Simon die Wahrheit zu sagen. So kommt es wie es kommen muss: Der Bauer selbst will Monika heiraten. Florian, der Altknecht, sorgt durch die falsche Übergabe diverser Briefe für eine gehörige Portion Aufregung. Im Endeffekt klärt sich alles auf und einem Happy-End steht nichts mehr im Wege. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erna Wassmer (Anna Haller) Gerda Steiner (Afra, Schwester) Manuela Denz (Hanni, Schwester) Peter Steiner (Xaver Bachmeier) Hermann Giefer (Martl, sein Neffe) Erich Seyfried (Sepp, Bauernbursch) Gerda Steiner (Rosalia, Pffarersköchin) Originaltitel: Steiners Theaterstadl Regie: Peter Steiner, Alfred M. Anders Drehbuch: Hans Lellis Kamera: Utz Lichtenberg