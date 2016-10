Spiegel TV Wissen 05:50 bis 06:35 Reportage Iss richtig! Frühstück D 2011 Merken Frühstück - Dem Volksglauben nach ist das Frühstück die wichtigste Mahlzeit am Tag. Starkoch Tim Mälzer will wissen, ob sich diese These auch wissenschaftlich halten lässt. Dazu begrüßt er den renommierten Lebensmittelchemiker, Bestseller-Autoren und Ernährungsexperten Udo Pollmer. Gemeinsam erörtern sie Sinn und Unsinn der gängigsten Frühstücksrituale, auch im internationalen Vergleich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Iss richtig!

