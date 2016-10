AXN 04:20 bis 05:10 Actionserie Sea Patrol Folge: 9 Der Fluch AUS 2007 16:9 Merken Spider schläft nachts bei seiner Wache im Hafen ein, als Männer der Kingston das Maskottchen der Hammersley stehlen. Die Crew gerät in helle Aufregung, bedeutet doch der Verlust des Maskottchens Unglück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ian Stenlake (Lieutenant Commander Mike Flynn) Lisa McCune (Lieutenant Kate McGregor) John Batchelor (Chief Petty Officer Andy 'Charge' Thorpe) Saskia Burmeister (Lieutenant Nikki Caetano) Jay Bunyan (Able Seaman Billy 'Spider' Webb) Jeremy Lindsay Taylor (Petty Officer Pete 'Buffer' Tomashevski) David Lyons (Leading Seaman Josh 'ET' Holiday) Originaltitel: Sea Patrol Regie: Geoff Bennett Drehbuch: Di McElroy, Hal McElroy, Jeff Truman Musik: Anthony Ammar, Adam Gock, Les Gock, Dinesh Wicks Altersempfehlung: ab 12

