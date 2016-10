AXN 14:10 bis 15:10 Actionserie Spooks - Im Visier des MI5 Das Chala Kartell GB 2003 16:9 Merken Tom erhält die Aufgabe, ein Handvoll Mitglieder des kolumbianischen Drogenkartells Chala Cartel unschädlich zu machen, nachdem die Gangster in nur einer Nacht acht britische Beamte der Steuerfahndung und Zollbehörde getötet haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Firth (Harry Pearce) Matthew Macfadyen (Tom Quinn) Keeley Hawes (Zoe Reynolds) Hugh Simon (Malcom Wynn-Jones) Rupert Penry-Jones (Adam Carter) Rory MacGregor (Colin Wells) Natasha Little (Vicki Westbrook) Originaltitel: Spooks Regie: Sam Miller Altersempfehlung: ab 16