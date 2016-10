AXN 12:35 bis 13:25 Actionserie Sea Patrol Folge: 10 Schadenbegrenzung AUS 2007 16:9 Merken Galvin Daley sendet einen Notruf: Das von ihm gecharterte Schiff hat einen Motorschaden, den ET und Swain rasch reparieren. Galvin gibt vor, mit seinen beiden Kindern eine Urlaubsreise zu unternehmen, doch Swain wird zu Recht skeptisch: Nach der Scheidung hat Galvin seine Kinder entführt, um zu verhindern, dass sie mit ihrer Mutter in die USA umsiedeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ian Stenlake (Lieutenant Commander Mike Flynn) Lisa McCune (Lieutenant Kate McGregor) John Batchelor (Chief Petty Officer Andy 'Charge' Thorpe) Saskia Burmeister (Lieutenant Nikki Caetano) Jay Bunyan (Able Seaman Billy 'Spider' Webb) Jeremy Lindsay Taylor (Petty Officer Pete 'Buffer' Tomashevski) David Lyons (Leading Seaman Josh 'ET' Holiday) Originaltitel: Sea Patrol Regie: Geoff Bennett Drehbuch: Di McElroy, Hal McElroy, Sarah Smith Musik: Anthony Ammar, Adam Gock, Les Gock, Dinesh Wicks Altersempfehlung: ab 12