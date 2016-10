TNT-Serie 04:30 bis 05:15 Mysteryserie Pretty Little Liars Für mich bist du gestorben USA 2013 16:9 Merken Nachdem Alisons sterbliche Überreste wieder bei ihrer Familie sind, möchten die DiLaurentis ihre Tochter erneut begraben und bieten somit Aria, Emily, Hanna und Spencer die Möglichkeit, nochmals von ihrer Freundin Abschied zu nehmen. Die Mädchen sind sich aber nicht einig, ob sie auf Alis Beerdigung gehen möchten. Emily sucht indes Dr. Sullivan auf und erfährt dort mehr als gedacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Holly Marie Combs (Ella Montgomery) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Arlene Sanford Drehbuch: Joseph Dougherty, Lijah Barasz Kamera: Larry Reibman Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 471 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 281 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 201 Min. Daybreakers

Horrorfilm

ProSieben 03:40 bis 05:20

Seit 71 Min.