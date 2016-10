TNT-Serie 12:30 bis 13:20 Comedyserie Parenthood Die Zukunft und die alten Tage USA 2013 16:9 Merken Jasmine und Crosby müssen wie auf Eiern durch die Wohnung laufen, da das Baby beim kleinsten Anlass zu schreien beginnt, was langsam auch Jabbar stört. Während Zeek nicht mit Camille über die Zukunft sprechen will, stattet Hank Sarah einen Überraschungsbesuch ab und gibt ihr einen Ratschlag zu Amber. Julia lernt indes an der Schule einen Vater kennen, mit dem sie sich gut versteht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Krause (Adam Braverman) Lauren Graham (Sarah Braverman) Dax Shepard (Crosby Braverman) Monica Potter (Kristina Braverman) Erika Christensen (Julia Braverman-Graham) Sam Jaeger (Joel Graham) Savannah Paige Rae (Sydney Graham) Originaltitel: Parenthood Regie: Lawrence Trilling Drehbuch: David Hudgins Kamera: David J. Miller Musik: Jason Derlatka, Jon Ehrlich