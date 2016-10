TNT-Serie 10:05 bis 10:55 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Eine große alte Dame USA 1989 Merken Jessica Fletcher erinnert sich an eine Episode aus dem Leben ihres großen Vorbildes, der Kriminalschriftstellerin Abigail Austin. Mrs. Austin ist Passagier an Bord des Luxusliners "Queen Mary", als es plötzlich zu einem schrecklichen Zwischenfall kommt. Ein Passagier taumelt aus dem überfüllten Pub und bricht tot zusammen. Der Kapitän gibt den Befehl, dass niemand das Schiff verlassen darf, bevor der Fall nicht aufgeklärt ist. Abigail Austin nimmt die Ermittlungen auf ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) June Havoc (Lady Abigail Austin) Dane Clark (Henri Viscard) Mark Lindsay Chapman (Paul Viscard) John Karlen (Lt. Martin McGinn) Gary Kroeger (Christy McGinn) Joan McMurtrey (Eleanor Cantrell) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Vincent McEveety Drehbuch: Peter S. Fischer Kamera: Richard Markowitz Musik: John Elsenbach Altersempfehlung: ab 12