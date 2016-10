Disney XD 02:40 bis 03:00 Trickserie Paket von X Zehn Leben / Der Wetterballon USA 2013 Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Dan erhält eine Weste, die ihm zehn Extraleben beschert. Wenn er stirbt, kehrt er bereits einen Moment später ins Leben zurück. Das Problem ist, dass Dan nicht aus seinen Fehlern lernt und alle seine Leben aufbraucht, bevor er Copernicus davon abhalten kann, die ganze Stadt einzuspinnen.(b )Ein Wetterballon vom Planeten X lässt Troll durch den Himmel schweben und gibt den Aliens in der Stadt das Zeichen, ihre Wirt zu verlassen und eine Party am Strand zu feiern. (a) Dan erhält eine Weste, die ihm zehn Extraleben beschert. Wenn er stirbt, kehrt er bereits einen Moment später ins Leben zurück. Das Problem ist, dass Dan nicht aus seinen Fehlern lernt und alle seine Leben aufbraucht, bevor er Copernicus davon abhalten kann, die ganze Stadt einzuspinnen.(b)Ein Wetterballon vom Planeten X lässt Troll durch den Himmel schweben und gibt den Aliens in der Stadt das Zeichen, ihre Wirt zu verlassen und eine Party am Strand zu feiern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Packages From Planet X Regie: Rob Boutilier, James Wootton Drehbuch: J.D Smith, Michael Rubiner, Bob Mittenthal