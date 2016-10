Disney XD 20:35 bis 20:45 Trickserie Phineas und Ferb Das Erfolgsgeheimnis USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Phineas und Ferb beschließen einen Geländewagen zu bauen, der tatsächlich über jedes Gelände fahren kann. Unterdessen besucht Candace ein Erfolgsseminar. Sie hofft, so endlich zu lernen, wie sie ihre Brüder auffliegen lassen kann. Doch noch bevor das Seminar zu Ende ist, sieht sie die Jungs und ihre Freunde in dem selbstgebauten Fahrzeug. Sie rennt zu ihnen und zwingt sie, nach Hause zu fahren, um sie auffliegen zu lassen. Doch bevor ihre Mutter das Fahrzeug sieht, fliegen die Jungs damit zum Mond, um auch wirklich jegliches Gelände ausprobiert zu haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire Drehbuch: Dan Povenmire