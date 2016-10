National Geographic 04:25 bis 05:15 Dokumentation Die letzten Helden des Zweiten Weltkriegs Schlacht an der Schelde-Mündung GB 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Im August 1944 wird für die vorrückenden Alliierten immer deutlicher spürbar, dass sie ihre Nachschubwege überdehnt haben: Zwar können sie immer größere Landgewinne verbuchen und den Westen Belgiens befreien, während sich die Wehrmacht in Schlüsselstellungen im Osten Belgiens und in den Niederlanden zurückzieht. Doch noch immer sind die alliierten Truppen für ihre Versorgung von den Häfen in der Normandie abhängig - alle anderen Küstenhäfen haben sich als zu klein erwiesen oder wurden während der Eroberung zerstört. So ist es ein wichtiger Befreiungsschlag, als es britischen Truppen Anfang September 1944 gelingt, den niederländischen Hafen Antwerpen zu erobern. Doch ein Problem bleibt: Antwerpen liegt tief im Landesinneren der Scheldemündung - und die vorgelagerten Gebiete werden immer noch von deutschen Truppen kontrolliert, die jedes ankommende Schiff unter Artilleriefeuer nehmen könnten. Die Aufgabe, diese Gefahr zu beseitigen, fällt dem kanadischen General Henry Duncan Graham Crerar und seinen Truppen zu. Gleichzeitig sollen britische Verbände die strategisch wichtige Brücke von Arnheim erobern, die für ein weiteres Vorrücken nach Deutschland von größter Bedeutung ist. Doch die Operation droht am unerwartet heftigen Widerstand der Wehmacht zu scheitern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Last War Heroes

