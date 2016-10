National Geographic 02:45 bis 03:30 Dokumentation UFO-Jäger Florida im Visier USA 2011 2016-10-31 15:55 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Himmel über Florida hält eine Menge Überraschungen bereit. Vor der Beendigung der Space Shuttle-Flüge durch die NASA berichteten Anwohner immer wieder von seltsamen Lichtern, die den startenden Raumgleitern folgten. Ryder, Ben und James machen sich auf den Weg zum Kennedy Space Center, um herauszufinden, ob das, was nicht wenige Leute in der Gegend vermuten, tatsächlich möglich wäre: Kann es sein, dass Außerirdische das Geschehen auf der Erde von oben beobachten? Um das herauszufinden, müssen sich die "UFO-Jäger" ganz irdisch durch die Sümpfe von Florida kämpfen - Alligatoren und Schlagen inklusive. Und dann rast auch noch ein Boot auf sie zu. Die Abenteuer auf dem Heimatplaneten sind schon spannend genug. Doch was wird erst passieren, wenn das Trio tatsächlich auf Aliens treffen sollte? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Chasing UFOs