Die Swinging Sixties waren nicht nur das Jahrzehnt von Flowerpower und Sexueller Revolution, sondern brachten auch auf technischem Gebiet wegweisende Neuerungen hervor. Chris Barrie stellt die wichtigsten Innovationen des Jahrzehnts vor und geht dabei gewohnt rasant zur Sache: Zunächst fährt er in einem Mini die Strecke der Rallye Monte Carlo ab und geht der Frage nach, warum das knubbelige Gefährt in den 60ern zum Kultauto avancierte. Anschließend schwingt sich der Schauspieler auf ein Hovercraft, um die Nil-Expedition des Forschers und Weltreisenden Sir Ranulph Fiennes nachzustellen, erzählt vom Siegeszug des Lieferwagens und setzt sich hinters Steuer einiger besonders innovativer Trucks. Kein Überblick über die Ära wäre jedoch vollständig ohne ihre legendären Sportwagen: In Anlehnung an die "Miss World"-Wahlen möchte Chris Barrie in einem Schönheitswettbewerb den attraktivsten Flitzer der 60er Jahre ermitteln... Originaltitel: Britain's Greatest Machines