National Geographic 06:10 bis 07:00 Dokumentation Die Rätsel der Bibel Die Schriftrollen des Toten Meeres USA 2006 Stereo 16:9 Merken Das Heilige Land im Jahre 1947: Ein Beduinenjunge sucht eine entlaufene Ziege. Er wirft einen Stein in eine Höhle am Toten Meer und vernimmt ein lautes Scheppern. Als der Junge in die Höhle tritt, entdeckt er den vielleicht bedeutendsten Fund in der Geschichte des Christentums: die Schriftrollen vom Toten Meer. Heute zählen die legendären Handschriften zu den ältesten erhaltenen Dokumenten des Alten Testaments. Sie entstanden in der Zeit zwischen dem 3. Jahrhundert v. Chr. und der zweiten Hälfte des 1. Jahrhunderts n. Chr. Bis heute bieten sie Anlass zur Diskussion unter den Wissenschaftlern: Gab es ein Christentum vor Jesus? Oder müssen wir die Geschichte der Bibel sogar neu schreiben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Riddles of the Bible

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 307 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 67 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 67 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 67 Min.