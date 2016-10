Disney Cinemagic 01:40 bis 03:15 Familienfilm Zenon - Die kleinste Heldin des 21. Jahrhunderts USA 1999 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die 13-jährige Zenon lebt im 21. Jahrhundert auf einer Raumstation. Doch der Besitzer der Station Wyndham, scheint Böses zu planen. Zenon wird wegen ihrer Neugier auf die Erde geschickt und verliebt sich in Greg - einen plutomäßige Jungen. Zufällig kommt Zenon in Besitz einer Programm-CD, mit der Wyndham die Raumstation in die Luft jagen will. Wird es Zenon gelingen, ihre Familie und ihre Freunde zu retten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kirsten Storms (Zenon Kar) Raven-Symoné (Nebula Wade) Stuart Pankin (Commander Edward Plank) Holly Fulger (Tante Judy Kling) Frederick Coffin (Parker Wyndham) Bob Bancroft (Mr. Lutz) Greg Thirloway (Mark Kar) Originaltitel: Zenon: Girl of the 21st Century Regie: Kenneth Johnson Drehbuch: Stu Krieger Kamera: Ron Orieux Musik: Phil Marshall