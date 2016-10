Disney Cinemagic 23:05 bis 23:55 Trickfilm Immer Zoff mit Donald USA 1987 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Film ist eine enthüllende Recherche über den sozialen Absturz von Donald Duck. Wegen seiner Wutanfälle verliert er einen Job nach dem anderen. Micky Maus übernimmt Donalds Rolle in Hollywood. Die Mitarbeiter, Neffen, Nachbarn und Daisy Duck beschreiben, wie sie unter Donalds Launen leiden müssen. In seiner Verzweiflung versucht Donald bei einem Psychiater Hilfe zu finden. Wird Donald jemals wieder zu seinen Freunden und seiner Familie zurückfinden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Down and Out with Donald Duck Regie: Scot Garen Drehbuch: Joie Albrecht, Katharine Sloan, Scot Garen, Stan Freberg Musik: Christopher L. Stone