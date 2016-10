Disney Cinemagic 18:25 bis 18:45 Trickserie 101 Dalmatiner Der Schlangenzerstampfer / Cruella, das Mädchen vom Lande USA 1997 Stereo HDTV Merken "Der Schlangenzerstampfer": Rolly möchte seinen Mut beweisen. Er betritt die Höhle des Schlangenmanns Cydne. Mit Hilfe der leeren Schlangenhaut, die er dort findet, brüstet er sich von nun an. "Cruella, das Mädchen vom Lande": Cruella will Spotley, dem Besitzer einer Ladenkette, ihre Kollektion verkaufen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's 101 Dalmatians Regie: Skip Jones