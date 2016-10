Disney Cinemagic 10:00 bis 10:45 Trickfilm Abenteuerliche Märchen mit Micky USA 1947 Stereo HDTV 20 40 60 80 100 Merken Dieses lustige Animationsspecial erfreut gleich mit zwei Geschichten um Micky, Donald und Goofy. Die erste ist eine lebhafte Verfilmung einer Geschichte von Mark Twain, in der ein Prinz seinen Platz mit einem Bettelknaben tauscht. Die zweite ist Disneys Version des Märchens vom armen Bauernjungen, der seine Kuh gegen eine Handvoll magischer Bohnen eintauscht. In den Hauptrollen Micky Maus, Donald Duck und Goofy, die sich im Land des Riesen Willy in dessen Schloss wieder finden, der allerdings von den Eindringlingen nicht begeistert ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Prince and the Pauper + Mickey and the Beanstalk Regie: Hamilton Luske, Bill Roberts Drehbuch: Joe Rinaldi, Bill Peet, Homer Brightman, Frank Tashlin