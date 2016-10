History 18:05 bis 18:55 Dokumentation Im Reich der Tiefe 24 Stunden am Korallenriff (5/5) F, MEX 2010 Stereo 16:9 Merken Das Fakarava-Atoll in Polynesien ist ein wahres Unterwasserparadies mit einer ganz außergewöhnlichen Vielfalt an Tierarten. Die Besonderheit der Atolle Polynesiens liegt in ihrer Entstehungsgeschichte. Aus den Korallenriffen längst versunkener Inseln entstanden über Millionen von Jahren einzigartige Biotope. Dr. Serge Plane bittet Frederic um Mithilfe. Zur Erforschung der verschiedenen Spezies und ihrer Kommunikation nutzt er die besonderen Fähigkeiten des Tauchers. Frederic soll den 24-Stunden-Rhythmus eines Atolls beobachten, auch in nicht ungefährlichen Nacht-Tauchgängen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Danse avec les poissons Altersempfehlung: ab 12