History 05:50 bis 06:45 Dokumentation Hangar 1 - Rätsel aus dem All Fremde Beobachter USA 2014 Stereo 16:9 Merken Im Jahre 1968, inmitten des Vietnamkriegs, erhält ein amerikanisches Boot den Notruf eines anderen militärischen Schiffs der USA. Es wird von "feindlichen Helikoptern" angegriffen - ein interner Armee-Code für UFOs. Welche Rolle spielten derartige unbekannte Flugobjekte in bewaffneten Konflikten? Die Akten von MUFON, eine der größten US-Organisationen zur Erforschung von UFOs, bringen erstaunliche Hinweise zutage, die historische Ereignisse in einem neuen Licht erscheinen lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hangar 1: the UFO Files Altersempfehlung: ab 12

