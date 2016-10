13th Street 04:10 bis 06:00 Thriller Ein riskanter Plan USA 2012 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der ehemalige Polizist Nick Cassidy (Sam Worthington) ist für einen spektakulären Raub im Gefängnis gelandet. Er soll dem vermögenden Geschäftsmann David Englander (Ed Harris) einen wertvollen Diamanten gestohlen haben. Nick gelingt die Flucht aus dem Knast. Kurze Zeit später steht er auf dem Dach eines New Yorker Hochhauses und droht, sich hinunterzustürzen. Er verlangt, mit der Polizeipsychologin Lydia Mercer (Elizabeth Banks) zu sprechen. Sie ahnt nicht, dass sie Teil eines geschickten Plans ist, mit dem Nick seine Unschuld beweisen will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sam Worthington (Nick Cassidy) Elizabeth Banks (Lydia Mercer) Ed Harris (David Englander) Jamie Bell (Joey Cassidy) Anthony Mackie (Mike Ackerman) Genesis Rodriguez (Angie) Ed Burns (Jack Dougherty) Originaltitel: Man on a Ledge Regie: Asger Leth Drehbuch: Pablo Fenjves Kamera: Paul Cameron Musik: Henry Jackman Altersempfehlung: ab 12

