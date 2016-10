13th Street 00:05 bis 00:50 Krimiserie Law & Order Hausbesuche USA 2003 Stereo 16:9 Merken Ein russisches Model stirbt an einem tödlichen Medikamentencocktail. Für Briscoe (Jerry Orbach) und Green (Jesse L. Martin) bestünde deshalb eigentlich kein Grund für Ermittlungen. Doch sie stoßen auf den dubiosen Mediziner Ellis Heinz (Jonathan Hogan). Der selbsternannte "Doktor der Stars" ist Staatsanwalt Branch (Fred Dalton Thompson) schon lange ein Dorn im Auge. Er will den Arzt wegen fahrlässiger Tötung anklagen. Das ist jedoch nicht einfach? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Orbach (Det. Lennie Briscoe) Jesse L. Martin (Det. Ed Green) Sam Waterston (Stellv. Bezirksstaatsanwalt Jack McCoy) Jonathan Hogan (Dr. Ellis Heinz) Fred Dalton Thompson (Bezirksstaatsanwalt Branch) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Angel Desai (Grace) Originaltitel: Law & Order Regie: Jace Alexander Drehbuch: Janis Diamond Kamera: David S. Tuttman Musik: Mike Post