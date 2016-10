13th Street 23:20 bis 00:05 Krimiserie Law & Order Kinder reicher Eltern USA 2003 Stereo 16:9 Merken Mrs. Landon, die für die harten Aufnahmeprüfungen an einer Eliteschule zuständig istl, wird ermordet gefunden. Offensichtlich wurde sie mit ihrem eigenen Stock erschlagen, an dem sich auch blaue Cashmere-Fasern finden. Der dazugehörige Pullover ist von Mister Scofield (Roger Rees). Der wiederum hat wohl die Zulassung eines Jungen durchgesetzt, dessen Vater Pornofilm produziert. Ganz offensichtlich handelte es sich bei der Sache um einen Fall von Bestechlichkeit und Mrs. Landon hatte gedroht, die Geschichte öffentlich zu machen . In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Orbach (Det. Lennie Briscoe) Jesse L. Martin (Det. Ed Green) Sam Waterston (Stellv. Bezirksstaatsanwalt Jack McCoy) Daniel Oreskes (Bud Rush) S. Epatha Markerson (Lt. Anita Van Buren) Elisabeth Röhm (A.D.A. Serena Southerlyn) Fred Dalton Thompson (D.A. Arthur Branch) Originaltitel: Law & Order Regie: David Platt Drehbuch: Eric Overmyer Kamera: Bill Klayer