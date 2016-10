13th Street 06:25 bis 06:35 Mysteryserie Die 13. Wahrheit - Uwe Ochsenknecht erzählt Die Sache mit dem Campingplatz D 2012 Stereo 16:9 Merken Walter und Edith fahren einmal im Jahr zum Campingurlaub, um so richtig auszuspannen. Sie parken den Camper am üblichen Platz und machen es sich gemütlich. Doch bald stört eine Gruppe Jugendlicher lautstark die Urlaubsidylle. Walter beschwert sich beim Platzwart und der sorgt dafür, dass die Störenfriede den Campingplatz verlassen. Die beiden Rentner können endlich ihren Urlaub genießen. Doch als sie sich bei ihrer Rückkehr die Aufnahmen ihrer Videokamera ansehen, wartet eine böse Überraschung auf sie. - Eigenproduktion von 13TH STREET Universal mit Uwe Ochsenknecht In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Uwe Ochsenknecht (Erzähler) Originaltitel: Die 13. Wahrheit - Uwe Ochsenknecht erzählt Regie: Oleg Assadulin Altersempfehlung: ab 6

