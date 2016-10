TNT Comedy 20:40 bis 21:05 Comedyserie King of Queens Folge: 102 Des einen Leid ... USA 2002 16:9 Merken Doug und Carrie haben neue Nachbarn bekommen: Mike und Debi sind ein smartes junges Pärchen, gut situiert und Harvard-Absolventen mit tollen Jobs. Diese Kombination macht insbesondere Carrie zu schaffen, weil sie glaubt, dass sie und ihr Gatte dem nichts entgegen zu setzen haben. Ihre Minderwertigkeitskomplexe werden noch schlimmer, als die beiden sich eines Abends im Badezimmer mächtig streiten und die neuen Nachbarn alles brühwarm mitbekommen. Nach diesem schlechten ersten Eindruck können Mike und Debi doch nur eine verheerende Meinung von den beiden haben! Um ihren lädierten Ruf wieder aufzupolieren, lädt Carrie die neuen Nachbarn zum Abendessen ein. Doch es kommt, wie es kommen muss: Doug schafft es wieder mal nach allen Regeln der Kunst, Carries Anstrengungen zunichte zu machen. Arthur hingegen nutzt Spence und seinen Job als U-Bahn-Ticket-Verkäufer nach Strich und Faden aus, um umsonst mit der Subway fahren zu können. Als es Spence eines Tages zu viel wird, zeigt er Arthur an. Der wird prompt von der Polizei nach Hause gebracht - und ausgerechnet vor dem Fenster von Debi und Mike kommt es zum handfesten Krach zwischen Doug und seinem Schwiegervater... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Gary Valentine (Danny Heffernan) Nicole Sullivan (Holly Shumpert) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Ilana Wernick Altersempfehlung: ab 12