TNT Comedy 20:15 bis 20:40 Comedyserie 2 Broke Girls Das Loch in der Decke USA 2013 16:9 Merken Sophie und Oleg übertreiben es bei einem ihrer Schäferstündchen und rauben Caroline in der Wohnung eine Etage tiefer den Schlaf. Als die Blondine aus diesem Grund am nächsten Tag verschläft und erneut zu spät zur Arbeit kommt, reißt Han der Geduldsfaden: Er feuert Caroline! Max unternimmt alles, um den Streit zwischen Han und ihrer Freundin wieder zu schlichten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Bear Badeaux (Mann) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Fred Savage Drehbuch: Liz Feldman Kamera: Christian La Fountaine