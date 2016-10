TNT Comedy 13:55 bis 14:40 Serien Girlfriends' Guide To Divorce Regel Nr. 174: Traue keinem, der nach Stunden abrechnet USA 2014 16:9 Merken Die erfolgreiche Buchautorin Abby McCarthy konnte dem Druck nicht länger standhalten und hat bei ihrer Signierstunde unter Tränen gestanden, dass ihr Buch eine einzige Lüge sei. Nun bemüht sie sich um Schadensbegrenzung und tut ihr Möglichstes, um ihre Karriere zu retten. Abby und ihr Noch-Ehemann Jake wollen zudem die Kinder schützen und die Scheidung schnell über die Bühne bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lisa Edelstein (Abby McCarthy) Beau Garrett (Phoebe) Necar Zadegan (Delia) Paul Adelstein (Jake) Janeane Garofalo (Lyla) Julianna Guill (Becca Riley) Patrick Heusinger (Max) Originaltitel: Girlfriend's Guide to Divorce Regie: Adam Brooks Drehbuch: Marti Noxon Musik: Robert Duncan, Layla Minoui