TNT Comedy 12:25 bis 12:45 Comedyserie Hot in Cleveland Filmreifer Auftritt USA 2014 16:9 Merken Victoria will unbedingt für den Oscar nominiert werden. Aus diesem Grund stiftet sie ihre Freundinnen an, sämtliche Mitglieder der Akademie, die zufällig in Cleveland wohnen, mit allen Mitteln davon zu überzeugen, sie zu nominieren. Melanie zum Beispiel wird auf ihren Jugendschwarm, das ehemalige Teenie-Idol Corey Chambers, angesetzt. Elka kommt indes wieder mit Roy zusammen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Valerie Bertinelli (Melanie Moretti) Jane Leeves (Joy Scroggs) Wendie Malick (Victoria Chase) Betty White (Elka Ostrovsky) John Mahoney (Roy/Rusty Banks) Jason Priestley (Corey Chambers) Richard Ruccolo (Matt) Originaltitel: Hot in Cleveland Regie: Andy Cadiff Drehbuch: Sebastian Jones Kamera: Gary Baum, Gary Palmer Musik: Ron Wasserman