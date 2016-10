ARTE 01:35 bis 03:05 Filme Woyzeck D 2012 Nach einer Vorlage von Georg Büchner Stereo 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der junge mittellose Franz Woyzeck lebt mit seiner Freundin Marie und dem unehelichen Kind in einer kleinen Wohnung in Berlin-Wedding. Vor einiger Zeit verlor er sein Restaurant an den Hauptmann und tut momentan alles, um es zurückzuerlangen. In seiner Verzweiflung nimmt er an einer ominösen medizinischen Studie teil, bei der er undefinierbare Pillen schlucken muss, die ihm Wahnvorstellungen, Halluzinationen und vorübergehende Impotenz bescheren. Durch den Druck, schnell viel Geld verdienen zu müssen, vernachlässigt er Marie, die sich dadurch immer mehr zum Tambourmajor, einer Berliner Kiez-Größe, hingezogen fühlt. Woyzeck ahnt, dass sie ihm nicht treu ist, und vergräbt sich immer mehr in seiner Arbeit. Seine Situation verschlimmert sich. Am letzten Tag der medizinischen Studie eskaliert die Situation: Woyzecks beste Freunde Louis und Andres werden vom Tambourmajor ermordet, Woyzeck wird zusammengeschlagen und ein letztes Mal mit Hilfe einer Pille auf einen Trip geschickt. Er leidet wieder unter Halluzinationen und Wahnvorstellungen. Mit dem Wunsch, einen schöneren Ort für sich und seine Familie zu finden, verschwindet Woyzeck mit Marie und ihrem Kind in den Tiefen eines U-Bahn-Tunnels - Anlässlich Georg Büchners 200. Geburtstag inszenierte Regisseur und Drehbuchautor Nuran David Calis eine zeitgenössische Adaption des Dramenfragments "Woyzeck". Es spielen Tom Schilling, Nora von Waldstätten, Simon Kirsch und Julischka Eichel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Schilling (Woyzeck) Nora von Waldstätten (Marie) Simon Kirsch (Tambourmajor) Markus Tomczyk (Louis) Christoph Franken (Andres) Julischka Eichel (Margreth) Gunnar Teuber (Doktor) Originaltitel: Woyzeck Regie: Nuran David Calis Drehbuch: Nuran David Calis, Georg Büchner, Nuran Calis Kamera: Björn Knechtel Musik: Vivan Bhatti, Ketan Bhatti