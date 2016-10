ARTE 22:40 bis 23:20 Magazin Tracks Moderat / Sankt Petersburg / Danny Perez Moderat - Deutschlands größter Exportschlager ist zurück! / Musikszene Sankt Petersburg / Horror-Alien-Schwangerschafts-Schocker: "Antibirth" von Danny Perez / Lauren McCarthy - Wunderbare Technik! / Taktlo$$ - Das Kreuzberger Battle-Rap-Kuriosum nimmt Abschied / Riot Gear - Künstler rüsten Demonstranten auf / Live: Skinny Girl Diet - Die etwas andere Familienband D, F 2016 2016-10-26 02:25 Stereo 16:9 HDTV Merken (1): Moderat - Deutschlands größter Exportschlager ist zurück! Mit neuem Album und großer Welttournee blasen die drei Berliner Pop-Elektroniker zum Angriff auf die musikalische Weltherrschaft. Ihr Album gilt international als wichtigste Comeback-Platte des Jahres 2016. (2): Musikszene Sankt Petersburg In den letzten Jahren entstand in der zweitgrößten Stadt Russlands eine unvergleichliche DIY-Musikszene. Ohne Budget, aber auch ohne künstlerische Beschränkungen. (3): Madness-Video-Art von Danny Perez Seine Visuals sind bunt-klaustrophobische Psychotrips und stellen die Grenze zwischen Sound und Bild immer wieder in Frage. Jetzt feiert sein erster Langfilm "Antibirth" in den USA Premiere. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tracks