ARTE 13:55 bis 15:20 Abenteuerfilm Die Piratenkönigin USA 1951 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Anne Providence kennt kein Pardon. Schließlich war ihr Lehrmeister kein anderer als der berühmt-berüchtigte und auf allen Meeren gefürchtete Pirat Blackbeard. Und die junge Seeräuberbraut steht ihrem Ziehvater an Verwegenheit in nichts nach: Ihr Schiff ist das gefährlichste, das jemals in See gestochen ist, und ihre Crew dürstet nach Blut wie keine andere. Dem Beispiel ihres väterlichen Vorbilds folgend, nimmt sich Anne vom Leben was sie will auch wenn das bedeutet, dass sie dafür gegnerische Schiffe entern und den Säbel schwingen muss. Gerade ist ihre Crew dabei, ein englisches Schiff zu plündern, als Anne auf den Gefangenen Pierre François LaRochelle trifft. LaRochelle hat es ihr angetan, und statt ihn Hals über Kopf über Bord zu werfen, macht die Seeräuberbraut ihn kurzerhand zu ihrem ersten Offizier. Doch der Angebetete ist nicht der, für den Anne ihn hält, sondern ein Spion, der im Auftrag der englischen Behörden zwischen den Planken der Sheba Queen herumschnüffeln soll. Frei nach dem Motto, dass im Krieg und in der Liebe alles erlaubt ist, greift Anne zu unlauteren Mitteln, um ihren Liebsten an sich zu binden denn die Liebe ist ein Gegner, den selbst Anne nicht so einfach bezwingen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean Peters (Capt. Anne Providence) Louis Jourdan (Captain Pierre François LaRochelle) Debra Paget (Molly LaRochelle) Herbert Marshall (Dr. Jameson) Thomas Gomez (Kapitän Blackbeard) James Robertson Justice (Red Dougal) Francis Pierlot (Herkimer) Originaltitel: Anne of the Indies Regie: Jacques Tourneur Drehbuch: Philip Dunne, Arthur Caesar Kamera: Harry Jackson Musik: Franz Waxman

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 336 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:30 bis 05:00

Seit 126 Min. Das Black Book

Drama

ARTE 01:15 bis 03:35

Seit 81 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 66 Min.