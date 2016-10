ARTE 12:35 bis 13:20 Dokumentation Eine Sommerreise auf der Wolga: Die Republik Tschuwaschien und ihre Hauptstadt Tscheboksary Die Republik Tschuwaschien und ihre Hauptstadt Tscheboksary FIN 2016 2016-10-28 18:25 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken In der Republik Tschuwaschien verbringt Ville die Nacht in einem Sanatorium und testet verschiedene örtliche Heilmittel. Die Tschuwaschen haben ihre traditionellen Überzeugungen bewahrt und geben Ville Einblick in die heidnischen Sitten und Glaubensvorstellungen der Region. Der finnische Schauspieler nimmt an einer traditionellen Zeremonie teil und erhält einen "heiligen" Namen. Danach besucht er einen auf Hopfenanbau spezialisierten Bauernhof. In dem tschuwaschischen Dorf macht er sich mit den örtlichen Bierbrautraditionen vertraut und verbringt einen unvergesslichen Abend in einer Familie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ville Haapasalos Originaltitel: Volga 30 päivässä Regie: Inka Achté