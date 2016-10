ARTE 08:30 bis 08:55 Magazin X:enius Besondere Sprengungen D 2016 2016-10-26 06:30 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Riesige Gebäude aus Beton, gewaltige Erdmassen, komplizierte Konstruktionen aus Stahl. Wenn sie weichen müssen, sind oftmals besondere Sprengungen erforderlich mit viel Erfahrung, immensem Aufwand und spezieller Technik. Um herauszufinden, wie solche besonderen Sprengungen funktionieren, reisen die "Xenius"-Moderatoren Carolin Matzko und Gunnar Mergner ins bayerische Beilngries. Angeleitet von Eduard Reisch, einem der bekanntesten Sprengmeister Deutschlands, werden sie eine Stahlplatte sprengen. Zusammen mit ihm ist "Xenius" auch in Frankfurt unterwegs, bei der Sprengung des 116 Meter hohen alten Uni-Turms des höchsten Gebäudes, das in Europa bisher gesprengt wurde. Außerdem begleitet "Xenius" ihn dabei, wenn er mit besonderen Sprengungen den Bau einer Autobahn ermöglicht. Wie sind Sprengstoffe heutzutage aufgebaut? Wie gefährlich sind sie wirklich? Welche Sicherheitsvorkehrungen sind notwendig, wenn sie zum Einsatz kommen? "Xenius" findet es heraus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Carolin Matzko, Gunnar Mergner Originaltitel: X:enius

