ARTE 05:20 bis 06:35 Musik Nile Rodgers und Chic in Concert F 2013 2016-11-03 05:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Von den Disco-Funk-Thrillern der 70er Jahre-Band CHIC bis hin zu Nile Rodgers' genialen Produktionen für Diana Ross, David Bowie, Madonna und Sheila & B. Devotion die Setlist mit seinen größten Hits begeisterte die Fans. Neben den bekanntesten Songs standen auch "Notorious" von Duran Duran und "Original Sin" von INXS auf dem Programm wahrscheinlich das Beste aus deren Diskografie. Nile Rodgers, der Disco-King mit den Dreadlocks, und seine Backing Band samt der ausgezeichneten Choristen zeigen sich in Höchstform. Das bunte Publikum umspannt drei Fan-Generationen, von den Disco-Gängern der 80er Jahre bis zu den Fluokids, die den Gitarristen von Daft Punk hören wollen und schon bei den ersten Takten von "Get Lucky" unwahrscheinlich gut abgehen ... Von "Everybody Dance", "Like a Virgin" bis hin zu "Let's Dance" ein mitreißendes Konzert mit gutem alten Disco-Funk. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Nile Rodgers, Folami Ankoanda-Thompson, Kimberly Davis-Jones, William Bill Holloman, Steven Jankowski, Richard Hilton, Selan Lerner, Milton Barnes, Ralph Rolle Originaltitel: Nile Rodgers and Chic in Concert Regie: Patrick Savey

